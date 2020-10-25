Минск, , 13:58 — REGNUM В Белоруссии численность выявленных случаев заражений коронавирусом достигла 92 823, сообщает 25 октября пресс-служба министерства здравоохранения.

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83 237 пациентов из общего числа инфицированных выздоровели. Умерли с начала пандемии 957 человек.

В стране за весь период провели 2 372 445 тестирования на коронавирус.

За сутки в республике выявили 845 новых случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 567 человек, четыре человека скончались. Было проведено 25 070 тестов на коронавирусную инфекцию.