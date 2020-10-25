Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались 11 человек, заразившиеся коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 25 октября.

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От COVID-19 скончались пять женщин в возрасте от 60 лет до 81 года и шестеро мужчин в возрасте от 57 до 86 лет. Все пациенты, умершие от осложнений, вызванных коронавирусом, страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 745 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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