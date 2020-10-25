Москва, , 13:11 — REGNUM Известный врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на предложение лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского лишить его диплома врача и права заниматься медицинской деятельностью из-за заявлений о коронавирусной инфекции. Он написал об этом 25 октября в своем Telegram-канале.

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По словам Мясникова, он испытывает к Жириновскому искреннее уважение. При этом врач уточнил, что он понимал, что его выступление против позиции парламентария могло навлечь на Мясникова недовольство лидера ЛДПР.

«Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы», — написал в своем сообщении врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился словами Мясникова о том, что в настоящее время нет нужды закрывать международные границы из-за текущей эпидемиологической ситуации в России. Парламентарий предложил лишить врача его диплома, так как посчитал такие заявления недопустимыми.