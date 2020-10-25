Москва, , 12:57 — REGNUM Дневные температуры в центре европейской части России превышают норму из-за влияния тёплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости.

Вильфанд рассказал, что 24 октября дневные температуры в центре европейской части России превысили норму на шесть-восемь градусов. Он напомнил, что Москва и прилегающие регионы находятся на западной периферии ложбины низкого давления.

«Ложбина низкого давления так и перемещалась, и оказалось, что в конце рабочей недели Москва оказалась на восточной периферии очень теплой воздушной массы», — заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что 25 октября температура воздуха в Москве также будет выше средних значений. При этом в столице ожидаются небольшие осадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сентябрь 2020 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений на планете по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США.