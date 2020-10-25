Москва, , 12:44 — REGNUM Неправильное ношение индивидуальных защитных масок некоторыми жителями России является безответственным отношением и может привести к заражению коронавирусом. Об этом 25 октября заявил руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

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«Если весной, в первую волну пандемии, люди были более насторожены, более ответственные, то уже ко второй волне граждане стали более прохладно относиться к маскам», — приводит его слова ТАСС.

Также врач отметил, что в данный момент часть людей носит маски не для сохранения собственного здоровья и профилактики SARS-CoV-2, а в качестве требования для избегания какого-то наказания, в частности — штрафов, и для того, чтобы их пускали в магазины и общественный транспорт.

«Это основная ошибка. Это стало формальностью. То есть если маска есть, то она на подбородке, а смысла в этом никакого нет. Или она рот закрывает, а нос не закрывает, либо она используется не в течение нескольких часов, а неделями», — указал Зайцев.

Кроме того, врач отметил, что часть граждан перестала следить за своими руками и трогает ими лицо, нос или глаза, после того, как они держали поручни в общественном транспорте, нажимали на кнопку домофона, лифта или банкомата, что тоже может стать причиной заражения коронавирусной инфекцией. В тоже время, люди стали пренебрегать использованием санитайзеров.

«Ну и самая главная ошибка — это то, что попросту нет социальной дистанции. Она есть только у тех групп граждан, которые имеют возможность дистанционно работать из дома. Идеальный вариант у тех, кто уезжает куда-то за город. Там, конечно, народа мало, ты находишься на своем участке, и вероятность заразиться минимальна», — также отметил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 16710 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.