Севастополь, , 12:12 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства региона. Сутками ранее сообщалось о 57 новых носителях.

«По состоянию на утро 25 октября зарегистрировано 63 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие — местные жители в возрасте от 15 лет до 81 года. 23 человека выписано после выздоровления», — сообщили в пресс-службе.

За период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 1976 человек, на 25 октября выздоровели 1285 человека, 56 человек умерло. В больницах с диагнозом COVID-19 находятся 233 человека, в «Изумруде» — 65 человек, на амбулаторном лечении — 296 человек.