Севастополь, 25 октября 2020, 12:12 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства региона. Сутками ранее сообщалось о 57 новых носителях.
За период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 1976 человек, на 25 октября выздоровели 1285 человека, 56 человек умерло. В больницах с диагнозом COVID-19 находятся 233 человека, в «Изумруде» — 65 человек, на амбулаторном лечении — 296 человек.