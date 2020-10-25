Воронеж, , 11:58 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 269 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 октября в региональном оперативном штабе. В регионе побит очередной «рекорд» по суточному числу новых носителей — сутками ранее сообщалось о 265 случаях заражения.

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За минувшие сутки в статистику смертности вошло ещё шесть пациентов с коронавирусом, выздоровели 305 пациентов.

Всего в регионе COVID-19 подтверждён у 23 346 человек, выздоровели 19 934 пациентов, которым диагноз поставили по результатам тестов, и 3113 человек, которым диагноз поставили по данным КТ.