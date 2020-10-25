Нур-Султан, , 11:55 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство Казахстана дало свой комментарий на жалобы граждан страны по поводу выхода фильма «Борат-2». Комментарий казахстанского МИД 24 октября приводит портал NUR.KZ.

Как отметили в МИД Казахстана, указанный фильм является коммерческим проектом.

«В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы», — заявил в казахском ведомстве.

При этом там отметили, что выражать в данном случае нотный протест не имеет смысла, так как такой протест не будет иметь адресата, а также указали, что чем больше будет ажиотаж вокруг данного фильма, тем больше денег заработают его авторы.

«По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенно расистскими выпадами», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что британский комедийный актер Саша Барон Коэн, который известен по роли казахского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном фильме «Борат», является не смешным.