Краснодар, , 11:50 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 24 октября, сообщалось о 124 новых носителях.

«В Краснодаре заболели 47 человек, в Сочи — девять, в Тихорецком районе — восемь, в Туапсинском, Белореченском и Кущевском районах — шесть, в Новороссийске, Геленджике, Северском и Крымском районах — по пять, в Темрюкском — четыре, в Новопокровском — три», — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 16 603 человека, 11 383 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались 385 пациентов с коронавирусом. На 25 октября 22 человека находятся в тяжелом состоянии — 19 на аппаратах ИВЛ, три пациента — на ЭКМО.