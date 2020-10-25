Рязань, , 11:43 — REGNUM 107 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 25 октября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на восемь больше, чем в предыдущие сутки, и стало новым суточным «рекордом». Темп прироста за сутки — 1,1%.

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Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 114 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 7337 человек, из которых 24 — выписаны за минувшие сутки. Общий показатель заболеваемости в Рязанской области составил 899,72 на 100 тыс. населения.

В лечебных учреждениях находятся 355 пациентов. В тяжёлом состоянии 30 человек, 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.