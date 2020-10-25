Волгоград, , 11:42 — REGNUM В Волгоградской области 25 октября выявлено 193 носителя коронавируса, это на одного меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Общее количество заразившихся превысило 19 тысяч человек. Скончался один пациент.

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С начала пандемии в регионе подтверждено 19 тыс. 133 случая заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 16 тыс. 617 человек, из которых 52 — выписаны за прошедшие сутки.

Зарегистрирован один летальный исход. Всего от осложнений на фоне коронавируса скончался 191 человек.