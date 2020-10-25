Брянск, , 11:42 — REGNUM 141 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Брянской области 25 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше показателя предыдущих суток и является очередным «рекордом».

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С начала пандемии в регионе выявлено 11 тыс. 913 носителей коронавируса. За сутки выписаны 132 пациента, всего завершили лечение выздоровлением 9066 человек.

Лаборатории провели 219 тыс. 866 исследований, из которых 2701 выполнены за истекшие сутки.