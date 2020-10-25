Белгород, , 11:40 — REGNUM 101 положительный тест на коронавирус подтверждён в Белгородской области 25 октября, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе, что на пять больше предыдущих суток.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 10 тыс. 947. За истекшие сутки выписано 28 пациентов, всего выздоровели 9537 человек.

В России за сутки подтвердили 16 тыс. 710 случаев заражения коронавирусом.