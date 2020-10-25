Екатеринбург, 25 октября 2020, 11:31 — REGNUM В Свердловской области за 24 октября выявлено ещё 276 носителей коронавируса. Из них 100 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.
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Также такие случаи обнаружены в Ачите, Берёзовском, Богдановиче, Верхней Пышме, Ирбите, Качканаре, Нижнем Тагиле, Первоуральске и ряде других территорий.
За весь период на Среднем Урале обнаружили уже 34 501 заразившегося. 229 находятся в тяжёлом состоянии, из них 191 — в реанимациях.