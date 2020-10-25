Тюмень, , 11:29 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 25 октября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 140 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 октября зарегистрировано 12 554 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8370 человек, 59 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 25 октября 24 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 1858 человек — под медицинским наблюдением.