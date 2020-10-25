Москва, , 11:22 — REGNUM В целом по России ситуация с распространением коронавирусной инфекции с сентября ухудшилась, а в восьми российских регионах ее можно оценить, как тяжелую. Об этом 24 октября рассказал журналистам аналитик Центра экономических исследований по статистике и моделированию Агаси Тавадян.

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«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. <…> Пришлось ввести новый цвет на карте «темно-красный», — отметил эксперт.

Также он добавил, что такая маркировка означает регионы России, где наиболее тяжелая ситуация с SARS-CoV-2 и темпы распространения инфекции там самые быстрые.

«В эту категорию попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Псковская область, Ненецкий автономный округ», — отметил Тавадян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 16710 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.