Салехард, , 11:08 — REGNUM На Ямале за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба региона Татьяна Бучкова.

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"Пятеро из них пожилого возраста — из Ноябрьска, Муравленко и Салехарда. Двое молодых мужчин из Лабытнанги имели серьезные хронические заболевания, это осложнило течение болезни. 50-летняя женщина из Ноябрьска страдала неизлечимым аутоиммунным заболеванием. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти пациентов. Но интенсивная терапия не помогла», — прокомментировала Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии на Ямале скончались к 25 октября 2020 года 127 пациентов с COVID-19.