Салехард, , 11:04 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 179 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 12 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 25, в Лабытнанги и Надымском районе — по 24, в Ноябрьске — 22, в Муравленко — 20, в Новом Уренгое — 14.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 178 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 25 октября зарегистрировано 19 467 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 092 человека, 127 пациентов с COVID-19 скончались.