Сургут, Югра, , 10:33 — REGNUM Житель Сургута заснял на видео, как дорожники одной из компаний укладывают асфальт прямо на снег со льдом, и разместил его в социальных сетях. Действия дорожных строителей возмутили сургутян, сообщает «Югра-ТВ».

Как пояснили телевизионщикам в компании, дорога предназначена только для подвоза стройматериалов на специальную площадку. Укладка асфальта прошла без технических нарушений, так как предварительно была проведена проливка битумом.

Данные подъездные пути к площадке возводятся на деньги предприятия по технологии, которая позволяет укладывать асфальт даже во время обильных осадков.