Киев, , 10:16 — REGNUM На Украине за сутки выявили 6088 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса Совета национальной безопасности и обороны Украины, обновленные 25 октября.

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Общая численность выявленных на Украине случаев инфицирования SARS-CoV-2 возросла до 343 498.

За сутки на Украине от осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, скончались 102 человека (за весь период эпидемии — 6391 человек). Выздоровели в минувшие сутки 1753 пациента, за весь период эпидемии — 141 508 человек.

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Напомним, за предыдущие сутки на Украине выявили более семи тысяч случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.