Москва, , 10:15 — REGNUM За прошедшие 24 часа от COVID-19 в столице России вылечились ещё 2614 пациентов. Об этом 25 октября рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2614 пациентов», — заявила она.

Также Ракова уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве стало составлять 290 524.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в столице России от нового заболевания вылечились 2639 пациентов.