Москва, , 10:12 — REGNUM За минувшие сутки на территории столицы России было выявлено 4455 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Также уточняется, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в Москве достигло 395 816.

Кроме того, сообщается, что за это же время в российской столице от COVID-19 скончались 68 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов выросло до 6380.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Москве за сутки было выявлено 4453 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.