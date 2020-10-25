Бишкек, , 10:03 — REGNUM В Киргизии суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 606 новых случаев, сообщает 25 октября пресс-служба штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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За весь период в Киргизии было выявлено 55 750 случаев заражения коронавирусом. 47 616 пациентов выздоровели за завесь период эпидемии (279 за сутки). Уточняется, что в это число входят случаи внебольничной пневмонии.

Число смертей от осложнений коронавирусной инфекции в Киргизии за весь период пандемии составило 1134 (за сутки скончались четыре человека).

На данный момент в условиях стационаров медицинских учреждений лечение получают 3328 пациентов, амбулаторно лечатся 3156. В штабе по борьбе с COVID-19 отметили, что в стране по состоянию на 08:00 (05:00 мск) 25 октября осталось 121 свободное койко-место для больных COVID-19.

За минувшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом медицинских работников. Еще шесть медицинских работников были выписаны в минувшие сутки из медицинских учреждений, девять — завершили соблюдение режима домашней самоизоляции.

В период пандемии в Киргизии коронавирусом заразились 3575 медработников, 3266 из которых выздоровели.