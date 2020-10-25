Москва, , 09:54 — REGNUM Самыми популярными городами России, в которые жители других регионов направятся для встречи Нового года, стали Сочи, Краснодар, Калининград, Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Эксперты сервиса проанализировали количество авиабилетов, забронированных для путешествий внутри России на новогодние праздники. Они установили, что средняя стоимость билета составила 5,9 тысяч рублей. В 2019 году этот показатель был значительно выше — 7,7 тысяч рублей.

Самыми востребованными направлениями на новогодних праздниках оказались рейсы в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Также в десятку популярных направлений вошли Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что по итогам 2020 года российская туристическая отрасль недополучит около 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.