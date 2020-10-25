Ханты-Мансийск, , 09:43 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 195 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 25 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 191 случай.

Основные очаги заражения на 25 октября: Сургут — 29 положительных теста; Ханты-Мансийск — 18; Нефтеюганск — 17;Нижневартовск — 15; Советский район — 12; Югорск и Когалым — по 11

Всего с начала пандемии в Югре на 25 октября зарегистрировано 27 096 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 417 человек, 226 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 25 октября — 0,99. За сутки на COVID-19 обследовано 7 397 человек, всего — 772 563. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 98%.