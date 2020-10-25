Москва, , 09:41 — REGNUM Значительного роста цен на макаронные изделия не ожидается Минсельхозом России. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба ведомства.

«Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на макаронные изделия. Министерство ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой», — говорится в сообщении.

Также в нем поясняется, что, несмотря на высокую долю муки в себестоимости макаронных изделий, их потребительская цена зависит в первую очередь от других факторов, включая транспортные, административно-хозяйственные расходы и торговую наценку.

Кроме того, отмечается, что макаронные изделия являются товаром длительного хранения, что позволяет создать значительные запасы данной продукции и, в свою очередь, является фактором сохранения стабильности ценовой ситуации.

В то же время указывается, что по итогам года ожидается урожай на уровне не менее 125 млн тонн в чистом весе и это повлияет на цены на данный вид продукции. Также на нее окажет влияние ожидаемый выход на мировой рынок зерна урожая других стран-экспортеров, а стабилизировать цену позволит ограничение на экспорт зерна в первой половине 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября эксперты назвали продовольственные товары, цены на которые в ближайшее время увеличатся в России