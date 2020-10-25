Ташкент, , 09:40 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на утро 25 октября выявили 98 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Общее число зарегистрированных случаев инфицирования составило 65 200.

Восемь новых случаев заражения выявили в Республике Каракалпакстан, тринадцать — в Андижанской области, девять — в Джизакской, пять — в Навоийской, десять — в Кашкадарьинской, 19 — в Наманганской, тринадцать — в Сырдарьинской, четыре — в Ташкентской и 17 случаев выявили в столице Узбекистана.

62 342 ранее инфицированных выздоровели (это 95% от общего числа инфицированных), 2311 пациентов в данный момент проходят лечение.