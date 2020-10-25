Москва, , 09:10 — REGNUM Снижение темпов роста заболеваемости COVID-19 в Москве даёт надежду на скорое преодоление пика числа выявления новых случаев, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 25 октября в эфире программы «Местное время» телеканала «Россия 1».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Собянин отметил, что прошедшие две недели стали рекордными для Москвы по количеству выявленных случаев заражения. При этом он подчеркнул, что динамика роста числа новых случаев начала снижаться.

«Это означает, что эпидемия замедляется: рост идёт, но более медленными темпами, нет взрывного роста. Это даёт огромную надежду, что мы подходим к пику заболеваемости», — объяснил мэр Москвы.

Он добавил, что на сегодняшний день в столице России открыто достаточное количество специализированных коек для пациентов с COVID-19.

«С 50%-ным запасом, это тоже даёт ощущение уверенности. Уверенности в том, что медицинская система, здравоохранение и наши больницы справятся», — подытожил Собянин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что спад заболеваемости COVID-19 в России может начаться в конце 2020 или начале 2021 года.