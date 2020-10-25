Москва, , 08:47 — REGNUM В ближайшие дни в 12 российских регионах ожидаются снег, дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед. Об этом 25 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью. Там, и в Приморском крае, и на Сахалине, Курильских островах, Камчатке, (ожидаются) все виды осадков: дождь, снег, мокрый снег. Усиление ветра до 25 м/с, даже до 30 м/с», — приводит его слова ТАСС.

Также, по словам синоптика, неблагоприятные погодные явления ожидаются в южной части Хабаровского края, в Еврейской автономной области и в Амурской области.

«Будут и гололедно-изморозевые отложения, что очень опасно для проводов и транспорта. Усиление ветра там до 18−23 м/с. Самая некомфортная погода», — сказал Вильфанд.

Кроме того, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, снег, дождь, мокрый снег и гололед ожидаются в республиках Алтай и Тува, а также в Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что аномально теплая погода ожидается в Московском регионе в предстоящие выходные, 24−25 октября.