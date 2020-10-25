Москва, 25 октября 2020, 08:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется летом 2021 года, заявил вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи профессор Виктор Зуев в интервью «Парламентской газете».
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Вирусолог объяснил, что стабилизации эпидемиологической ситуации будут способствовать несколько факторов. Среди основных Зуев выделил вакцинацию и усиление масочного режима, потепление, а также увеличение числа переболевших людей. Он добавил, что «тупиковая ситуация для вируса» создастся тогда, когда доля людей с иммунитетом достигнет 60 процентов.
«Думаю, что в июле будут значительные улучшения», — подчеркнул профессор.
Также эксперт отметил важность соблюдения масочного режима и других рекомендаций инфекционистов. Он добавил, что в Китае второй волны пандемии удалось избежать благодаря «другому уровню дисциплинированности и санитарного самосознания».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября Всемирная организация здравоохранения объявила, что общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 42 млн.
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