Москва, , 08:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется летом 2021 года, заявил вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи профессор Виктор Зуев в интервью «Парламентской газете».

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Вирусолог объяснил, что стабилизации эпидемиологической ситуации будут способствовать несколько факторов. Среди основных Зуев выделил вакцинацию и усиление масочного режима, потепление, а также увеличение числа переболевших людей. Он добавил, что «тупиковая ситуация для вируса» создастся тогда, когда доля людей с иммунитетом достигнет 60 процентов.

«Думаю, что в июле будут значительные улучшения», — подчеркнул профессор.

Также эксперт отметил важность соблюдения масочного режима и других рекомендаций инфекционистов. Он добавил, что в Китае второй волны пандемии удалось избежать благодаря «другому уровню дисциплинированности и санитарного самосознания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября Всемирная организация здравоохранения объявила, что общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 42 млн.

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