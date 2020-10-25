Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Коронавирусная инфекция была подтверждена у Марка Шорта, руководителя аппарата вице-президента США Майкла Пенса. Об этом 25 октября сообщает портал Axios со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пенса Девина О'Мэли.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Уточняется, что Марк Шорт ушёл на карантин после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию. При этом результаты тестов самого Пенса и его супруги отрицательные. Несмотря на то, что вице-президент Пенс находился в тесном контакте со своим сотрудником, он продолжит придерживаться своего рабочего графика, соблюдая рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний. Как пояснил пресс-секретарь О'Мэли, этот момент был согласован с медицинской службой Белого дома.

Уточняется, что Шорт, а также находившиеся с ним в контакте сотрудники аппарата вице-президента США не сопровождали Пенса в его поездке в штат Флорида, которая состоялась 24 октября. Следующая рабочая поездка вице-президента США запланирована на 25 октября, он отправится в штат Северная Каролина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заражение коронавирусной инфекцией нового типа было подтверждено у советника Пенса Марти Обста.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник вице-президента США Пенса заразился коронавирусом SARS-CoV-2