Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Заражение новым типом коронавирусной инфекции было подтверждено у Марти Обста, советника вице-президента США Майкла Пенса. Об этом 24 октября сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.

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Уточняется, что коронавирусная инфекция была выявлена у Обста ещё 21 октября, но известно об этом стало только сейчас. Информация о состоянии советника Пенса не сообщается.

При этом отмечается, что Обст не является сотрудником администрации Белого дома, но часто видится с Пенсом, в том числе во время визитов в Белый дом. По данным агентства, встреча Пенса с советником могла произойти около недели назад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за сутки было выявлено более 83 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в стране составило 8 493 747, число летальных исходов почти достигло 224 тысяч случаев.

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