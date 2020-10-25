Москва, , 05:46 — REGNUM Срок стабилизации ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России назвал специалист-вирусолог, бывший руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев 24 октября в своём интервью «Парламентской газете».

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Зуев указал, что коронавирус SARS-CoV-2 является пневмотропным и его активность напрямую связана со сменой времён года. Так же, как ряд других вирусов, в том числе вирус гриппа, вирусы возбудителей ОРВИ, коронавирус нового типа боится тепла. Поэтому вспышки пневмотропных вирусов наблюдаются в основном поздней осенью и ранней весной.

Значительное улучшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом Зуев прогнозирует уже в середине лета будущего года. При этом вирусолог отметил, что снижения заболеваемости можно добиться с помощью усиления масочного режима и массовой вакцинации населения. Также этому будет способствовать увеличение числа бессимптомно переболевших граждан.

Так называемая «тупиковая ситуация» для вируса создастся, по словам учёного, при достижении 60% иммунной прослойки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам врача-педиатра, инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова, снижения уровня заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать уже после наступления нового года.

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