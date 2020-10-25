Сеул, , 05:02 — REGNUM На 79-м году жизни скончался председатель концерна Samsung Ли Гон Хи. Об этом 25 октября сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что Ли Гон Хи умер в больнице в южнокорейском Сеуле, где проходил лечение после перенесённого в 2014 году сердечного приступа. Преемником Ли Гон Хи считается его сын и вице-президент дочерней компании группы, Samsung Electronics, Ли Чжэ Ён, который фактически управлял корпорацией начиная с 2014 года.

Ли Гон Хи родился в 1942 году, он был сыном основателя Samsung Electronics Ли Бён Чхоля. Сам Ли Гон Хи возглавил концерн в 1987 году. Согласно заявлению пресс-службы концерна Samsung, Ли Гон Хи «был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта».