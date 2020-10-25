Москва, , 03:50 — REGNUM Аномально тёплая погода установится в последнюю неделю октября практически на всей территории России. Об этом 24 октября сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, практически на всей территории России на предстоящей неделе будут наблюдаться положительные погодные аномалии. На европейской части РФ температура воздуха поднимется почти на пять градусов выше климатической нормы, а на азиатской части страны температура будет выше нормы на 10−15 градусов.

Особенно ярко погодные аномалии проявятся в Якутии и на Чукотке, где днём столбики термометров поднимутся до нуля градусов. Эти регионы окажутся во власти тёплых воздушных масс, пришедших со стороны Тихого океана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что октябрь нынешнего года в Москве станет одним из самых тёплых за всю историю метеорологических наблюдений.

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