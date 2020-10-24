Париж, , 23:37 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 45 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 24 октября сообщается на сайте санитарной службы страны.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 45 422 случая заражения коронавирусом, и в результате этого их общее число стало составлять 1 086 497.

Отметим, что всего за время пандемии во Франции от COVID-19 умерли более 34 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее во Франции было выявлено 42 032 новых случая заражения SARS-CoV-2.

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