Москва, , 23:16 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончались 68 пациентов с COVID-19. Об этом в субботу, 24 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 68 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, что сутками ранее в Москве от COVID-19 умерли 63 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в РФ было выявлено более 16 тыс. случай заражения коронавирусом.

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