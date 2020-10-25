Москва, , 08:18 — REGNUM Решение правительства России о продлении автоматического начисления выплат на детей до 1 марта 2021 года вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 24 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«А все остальные не граждане России? Им помощь не нужна? Сколько можно одно и тоже выдумывать? Помогать государство и так обязано без всяких причин. Хотя бы детям. Люди налоги и так платят, чтобы потом получить помощь в случае непредвиденной ситуации. Хватит делать из этого культ», — пишет Игорь О.

Часть пользователей оказалась возмущена тем, что по стране распространяется коронавирусная угроза, обычные жители несут большие издержки, и им приходится считаться с многочисленными ограничениями. Но, в то же время, существуют люди, которые могут себе позволить путешествовать в другие страны, и к ним такие жёсткие меры уже не применяются.

«В стране, где пытаются бороться с коронавирусом, деньги на возмещение за отдых нашлись, а на помощь семьям с детьми после 3 лет, как всегда, денег нет. Кому-то рекомендуют ограничить посещение общественных мест, а тем, у кого есть деньги на поездки не только по стране, но и за её пределы, можно всё. Им не страшен ковид, он к ним не прилипает?», — задаётся вопросом Сергей Б.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что правительство России оказывает помощь гражданам России достаточно выборочно. По их видению, помогать необходимо всем, в том числе и пенсионерам, а также людям с ограниченными возможностями, которых, как считают люди, попросту бросили одних, без средств к существованию, запертыми в своих квартирах.

«Создается впечатление, что государству никто не нужен, кроме детей. За все время пандемии ничем не помогли пенсионерам и инвалидам. Наше здоровье ему не интересно? А ведь мы отработали в свое время по несколько десятков лет, создавая благосостояние страны», — возмущается Резеда.

Нашлись и те, кто отметил тот факт, что несмотря на финансовую поддержку для граждан со стороны государства, те мне менее, эти же самые граждане постоянно платят налоги. Граждане считают, что подобные меры правительства РФ не являются безвозмездными.

«Зато государство наложило обязаловку с каждого члена семьи ежемесячное выплачивать за мусор и капремонт. А если в доме или квартире не установлены счётчики, то по норме отопления, горячей и холодной воде, сумма налогов колеблется на одного ребенка порядка 700−800 рублей. Хорошо сидят наши депутаты, которые выиграли мандат на вечеринках», — написал пользователь под псевдонимом «Искатель».

Напомним, 24 октября стало известно о том, что правительство РФ приняло решение продлить автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года.