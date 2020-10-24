Тюмень, , 21:49 — REGNUM В тюменском городе Ишиме прокуратура добилась для ветерана единовременной денежной выплаты в связи с 75-летием Победы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии с Указом президента РФ в связи с 75-й годовщиной Победы военнослужащим, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины с 1 января 1944 года до 31 декабря 1951 года, положена единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей. Ветеран с сентября 1950 года по декабрь 1951 года принимал участие в данных боевых действиях.

Однако управление Пенсионного фонда РФ в Ишиме указ президента не исполнило. Прокурор внёс начальнику управления представление. Ветеран получил причитающиеся ему деньги.