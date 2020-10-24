Москва, , 21:03 — REGNUM Бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Об этом 24 октября сообщает «Парламентская газета».

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"Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла», — отметил ученый в интервью изданию.

Зуев также подчеркнул, что в случае соблюдения масочного режима и вакцинации населения ситуация с COVID-19 также будет улучшаться.

Напомним, за прошедшие сутки в России было выявлено 16 тыс. 521 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных приближается к 1 млн 500 тыс. человек.