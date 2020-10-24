Благовещенск, , 20:40 — REGNUM В пресс-службе Роскосмоса прокомментировали задержание главы космического центра «Восточный» Романа Бобкова. Об этом 24 октября сообщает ТАСС.

«Задержание директора филиала АО «ЦЭНКИ» космический центр «Восточный» Романа Бобкова никак не повлияет на график строительства космодрома. Стройка идет по графику», — отметили в Роскосмосе.

Напомним, ранее 24 октября Бобков был арестован по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебном подлоге. Ущерб от его деятельности оценивается в 500 млн рублей.

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