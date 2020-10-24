Екатеринбург, , 18:14 — REGNUM В Свердловской области за 23 октября от COVID-19 скончались ещё три человека. Общее их количество достигло 736, сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Данные об их половой принадлежности и о возрасте в регионе не раскрывают. Также неизвестно, сколько пациентов с коронавирусом умерли от других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале с начала пандемии выявили уже 34 225 носителей коронавируса. По выздоровлению выписаны 26 354.