Благовещенск, , 17:26 — REGNUM Руководитель космодрома Восточный Роман Бобков задержан по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ по Амурской области. Бобков арестован до 22 декабря 2020 года.

По данным издания «Коммерсант», Бобков обвиняется в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме. Ущерб оценивается в 500 млн рублей.

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