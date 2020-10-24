Егорьевск, Московская область, , 17:01 — REGNUM Заместитель главы Егорьевска по вопросом ЖКХ Сергей Крюков по решению Тверского суда Москвы отправлен под домашний арест. Об этом 24 октября сообщает ТАСС.

Крюков признал свою вину в мошенничестве при незаконной ликвидации свалок в Подмосковье. По данным правоохранительных органов, которые приводит агентство, ущерб бюджету Московской области составил свыше 8 млн рублей.

«Тверской районный суд на два месяца отправил под домашний арест Крюкова и руководителя ООО «Первая областная энергетическая компания» Александра Барбашина. Своими действиями все фигуранты дела нанесли ущерб бюджету Московской области в размере 8 267 490 рублей», — отметили сотрудники правопорядка.

Кроме того, суд отправил в СИЗО еще двух фигурантов указанного дела — начальника отдела ЖКХ администрации Егорьевска Элшуджа Кикалишвили, а также главу территориального отдела Госадмтехнадзора Евгения Ботнева.