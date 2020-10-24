Челябинск, , 16:56 — REGNUM В Челябинской области за 23 октября скончались ещё трое пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 умерших нет. Мужчины в возрасте 64 года, а также 66 и 76 лет скончались от других заболеваний. У первого были сахарный диабет и диффузный атеросклеротический кардиосклероз, у второго — цирроз печени и шок, а у третьего — злокачественное новообразование.

За весь период пандемии от ковида на территории Южного Урала скончались 149 человек. Ещё 448 умерли от других заболеваний.