Москва, , 16:43 — REGNUM В семи регионах России коронавирусная инфекция распространяется особенно быстро. Об этом 24 октября сообщил аналитик Центра экономических исследований по статистике и моделированию Агаси Тавадян.

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Наиболее тяжелой ситуация с коронавирусом остается на Алтае, в Бурятии, В Ненецком и Чукотском автономных округах, в Новосибирской, Новгородской областях и в Севастополе.

«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября», — подчеркнул эксперт.

Напомним, за прошедшие сутки в России было выявлено 16 тыс. 521 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных приближается к 1 млн 500 тыс. человек.