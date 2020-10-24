Баку, , 16:35 — REGNUM Посольство России в Азербайджане подтвердило гибель российского гражданина в ходе обстрела города Гянджи. Об этом 24 апреля сообщает РИА «Новости».

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"Да, мы подтверждаем эту информацию», — приводит агентство слова пресс-атташе российского дипломатического ведомства Алины Золотаревой.

Ранее данная информация сообщалась прокуратурой Азербайджана. Обстрел произошел еще 17 октября, тогда российский гражданин получил ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, противостояние между Арменией и Азербайджаном началось 27 сентября. С тех пор число жертв превысило 2 тыс. человек с каждой из сторон.