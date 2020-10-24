Тюмень, , 16:23 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 24 октября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 141 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 октября зарегистрировано 12 415 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8351 человек, 59 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 24 октября 25 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 1837 человек — под медицинским наблюдением.