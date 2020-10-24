Москва, , 16:06 — REGNUM Более 60 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 24 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще 48 отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще семь отменено; в аэропорту «Внуково» отменено четыре рейса, еще один задержан.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 24 октября в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +10… +12 °С.