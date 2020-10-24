Вашингтон, , 16:01 — REGNUM На территории США за последние сутки было выявлено более 83 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По последним данным, за минувшие сутки в стране выявили 83 757 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 8 493 747.

Также сообщается, что за это же время в США скончались 943 пациента с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло почти 224 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили свыше 71 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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